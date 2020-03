Kto „zradil/zradí“ tentokrát?

Povolebné obdobie je z môjho pohľadu jedna z najzaujímavejších etáp volieb. Už ide bokom kampaň, už sú karty rozdané a treba hrať .

Povolebné obdobie je z môjho pohľadu jedna z najzaujímavejších etáp volieb. Už ide bokom kampaň, už sú karty rozdané a treba hrať. A teraz, keď Matovič zostavuje vládu, nebude mať kto kričať a komplikovať situáciu (možno Blaha), tak to skúsim ja. V tomto texte budem používať slovo zrada s jemnou iróniou, no minimálne tak často ako ho používal Matovič za svoju doterajšiu kariéru.

Zrada SaS

Myslím si, že po Sulíkovom odchode do europarlamentu a následnom Matovičovom vajataní v posledných eurovoľbách, to Ďuriš-Nicholsonová svojim krokom zaklincovala úplne. Napriek tomu, že sa politike venujem niekoľko hodín denne, sa mi zastavuje rozum pri pohľade na koncertné turné, ktoré Ďuriš-Nicholsonová predviedla. Je naozaj úplne v poriadku, že príde na Slovensko pár mesiacov pred voľbami, robí tu show aby sa Richard (po odchode kľúčových poslancov) pretlačil do parlamentu a dva dni po voľbách odíde do Bruselu? Nie je to porušenie sľubu? Som toho názoru, že ak niekto kandiduje do NRSR, tak sľub, že v prípade zvolenia bude pracovať pre ľudí na Slovensku, je implicitný. Pri 64 689 krúžkoch považujem jej odlet za reálny podvod na voličoch.

Odlet po koncerte (Facebook Lucia Ďuriš-Nicholson)

Nechápte ma zle, myslím si že SaS má byť v parlamente, dokonca musí byť v tejto vláde, ale tento spôsob nie je šťastným precedensom do budúcna. V najbližších voľbách totiž môžeme byť svedkami takéhoto „draftovania“ na kandidátky len na účel zbierania krúžkov pre strany.

Zradí Kiska?

V najbližších hodinách/dňoch sa ukáže ako to Kiska s tou zmenou myslel. Podľa všetkého to vyzerá na jeho opätovný odchod z aktívnej politiky, čo istotne zmena je. Zo stavania sa do roly premiéra spred troch mesiacov a porážania zla, bude jeho strana buď príliš malou stranou v koalícii s problematickými stranami, alebo príliš malou stranou v opozícii s neakceptovateľnými stranami. S Kiskom ale išli do politiky ľudia, ktorí chcú ísť do vlády a myslím si, že je to väčšina, ak nie všetci zvolení poslanci strany Za ľudí. Kiska buď zradí ľudí, ktorí ho chceli späť v politike - ak odíde z politiky, alebo zradí ľudí, ktorí s ním do politiky išli - ak zoberie stranu do opozície. V obidvoch prípadoch vidím budúcnosť strany prinajmenšom komplikovane. Krajná možnosť je, že Kiska do tejto vlády vstúpi aj osobne ostane v politike, vtedy sa mu asi nedá nič vyčítať, no možno keby sa počas kampane aj s ostatnými z opozície vyhranil voči Kollárovi, vyzeralo by to inak (asi nie).

A znova, určite by som z pohľadu občana chcel Valáška na ministerstve zahraničných vecí a Kolíkovú na spravodlivosti. Poslancov strany v parlamente takisto, ale treba povedať, že čierneho Petra si vytiahol práve Kiska. A niekoho skrátka bude musieť zradiť. Niekto by o tom vedel rozprávať..

Ako je to s tou zradou, čo sa ráta a čo nie? (Shooty)

Zradca Kollár

Koho môže zradiť Boris? No predovšetkým ľudí, ktorí ho dostali do parlamentu. Aj vďaka ľahostajnosti médií sa totiž nikto nevenoval spôsobu, akým sa Boris Kollár do politiky dostal, čo tá jeho strana vlastne je. Natáčal selfie videá ála Kotleba, len z vily a v motýliku. Čo mu povedia jeho voliči, ak sa žiadny plot nebude stavať? (dúfam) Čo mu povedia, ak budeme musieť spĺňať podmienky tej prehnitej Únie, proti ktorej tak burcuje svojich fanúšikov na Facebooku? Bude schopný pri Sulíkovi predvádzať veci, ako zastropovanie dôchodkov, či trináste dôchodky, ktoré odhlasoval so SMERom? Alebo postaví 25.000 bytov počas prichádzajúcej recesie so Sulíkom/Hegerom na ministerstve financií? Budú sa jeho voliči tešiť vláde s tými liberálmi zo SaS z ktorých si robi vo svojich videjkách srandu? No nie. Jeho doterajší šovinistický populizmus nedostane v tejto vláde priestor (opäť dúfam) a bude túto zradu musieť vysvetliť.

Boris s kamošmi na dovolenke (zdroj:tip, anc)

Nemyslím si, že by strana Borisa Kollára mala byť vo vláde, dokonca si nemyslím, že by mala byť v parlamente. Do politiky sa dostal protimigrantskými žvástami a teraz je tam, kde je, aj kvôli médiám, ktoré jeho osobu a stranu vôbec neriešili. Lebo Fico. Dnes keď sa skladá vláda zrazu rozoberáme jeho styky s mafiánmi, vekslácku minulosť, či ľudí z jeho kandidátky, podľa ktorých dal Kuciaka zavraždiť prezident. Netreba tiež zabúdať na fakt, že práve odídenci z tohto klubu hlasovali so SMERom a Kotlebom vždy, keď chýbali hlasy Mostu. Aj preto som veľmi zvedavý na súdržnosť tohto, ako aj Matovičovho klubu v tomto volebnom období. Najmä keď príde na hodnotové otázky, pretože ak si niekto myslí, že hodnotové otázky sa otvárať nebudú, mal by sa pozrieť na opozičnú prácu SMERu za vlády Radičovej.