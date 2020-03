Hrozí návrat Kaliňáka?

Od minulej soboty čítam a sledujem, ako ľudia oslavujú koniec a prehru Smeru. Úprimne povedané tomu až tak nerozumiem, no hlavne neverím, a v tomto texte chcem povedať prečo.

Už počas volieb pri správach o radoch vo volebných miestnostiach zo všetkých kútov Slovenska bolo jasné, že účasť na tohtoročných voľbách bude prinajmenšom lepšia, ako počas posledných volieb. Niektorí čakali 70, niektorí dúfali v 75. Každopádne 65,81% je veľmi slušná účasť, ktorá znamenala problém pre vládne strany a nádej pre tie ostatné. Kto vie, ako by vyzerali voľby tento corona-víkend? Asi by tá účasť vyzerala inak, ale Smer by bol v opozícii pravdepodobne aj tak.

Ako sa ale Smer dostal do opozície? Smer vznikol v roku 1999 a doteraz sa zúčastnil parlamentných volieb šesť krát, z ktorých vyhral štyri. Áno, v kontexte ich doterajšej dominancie sa dá hovoriť o porážke, no myslím si že väčšina čakala väčšiu porážku a to najmä:

Po všetkých kauzách, ktoré spísal aj Peter Bárdy tu:

Po výmene Fica a odchode Kaliňáka, po nekandidovaní Lajčáka alebo Kažimíra, počty krúžkov týchto štyroch minulé voľby boli: 502 261, 356 963, 156 883, 152 934 – v tomto poradí. Po dvojnásobnej vražde, ktorá zmobilizovala celú krajinu a nástupe nových strán, ktoré sa v prieskumoch dostávali už pomaly na úroveň Smeru. Po naozaj denno-dennej práci médií aj opozície na zničenie tejto strany.

Smer stále uhral 18,29% s 526 889 hlasmi.

Keď dnes vidím na internete kolovať fotky, ako ľudia pokladajú vence na Súmračnú, tak mám pocit že podceňujú situáciu. Smer už raz ukázal, akú opozičnú politiku vedia robiť. Preto je veľmi podstatné, aby táto vláda nerobila chyby. Musím povedať že z mien, ktoré zatiaľ na jednotlivých postoch poznáme, som príjemne prekvapený. Ostáva dúfať, že zvládnu aj hodnotové a sociálno-populistické pasce, ktoré im Fico bude podsúvať pri každej príležitosti. Má stabilný a veľký klub poslancov v opozícii, v ktorej je s Kotlebom, čo znamená že bude tentokrát považovaný za „demokratickú opozíciu“ pravdepodobne on. A jedna vec, na ktorú by som dnes stavil aj peniaze je, že sa Róbert Kaliňák vzhľadom na túto situáciu v parlamente znova objaví na politickej scéne.

Chcel som len, že neoslavujte a povedal by som aj sa pomodlite, ale Pellegrini stopol bohoslužby.. dobre vedel prečo!