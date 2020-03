Môže mať Covid-19 výhody?

echcem aby tento názov blogu vyznel cynicky, preto by som ho rád vysvetlil hneď na začiatku...... Poďme sa teda pozreť na to, čo potrebujeme urobiť.

Nechcem aby tento názov blogu vyznel cynicky, preto by som ho rád vysvetlil hneď na začiatku. Ak sa ako spoločnosť naučíme netráviť voľný čas primárne v nákupných centrách, ak sa naučíme menej spotrebovať (či už jedla, pitia, skrátka všetkého), ak by sme sa naučili, že keď je niekto chorý, tak by mal v brať ohľad aj na spoločnosť a nie len na seba, a v neposlednom rade sa naučíme si umývať ruky, môžeme to zvládnuť! Poďme sa teda pozreť na to, čo potrebujeme urobiť.

OSTAŤ DOMA

Ľudia, toto je tak ľahká úloha, že by sme sa mali zamysleť nad okolitým svetom. Pamätám si, ako mojim spolužiakom z Litvy prišla SMSka (podobná akú sme dostali aj my) od ich ministerstva vnútra – napísali im, že vzhľadom na posledné kroky Ruska, ich môžu kedykoľvek povolať do armády a majú byť pripravení si zbaliť veci a odísť bojovať. Predstavte si to. Mnou to poriadne zatriaslo, nevedel som si predstaviť, že by sa to stalo aj mne.Nechcem vôbec zľahčovať dnešnú situáciu, to určite nie. Napriek tomu ale musím porovnať možnú vojnu a domáce väzenie. Ten hlavný rozdiel je, že to tentokrát máme v rukách my. Dnes sa ukáže, ako vieme – okrem toho, že zodpovednosť vyžadujeme od iných – sa vieme zodpovedne správať.

A ešte jedna poznámka:

Homo sapiens - človek rozumný, je ten istý človek rozumný na Slovensku aj v Číne, minimálne vírus si medzi nimi nevyberie obľúbenca. Ak v Číne kompletne zavrú 11 miliónov ľudí do karantény, no vy si neviete odpustiť lyžovačku v Jasnej, tak vedzte, že tá kombinéza Vám v prevencii nepomôže.

A ešte posledná poznámka; Tí, ktorí boli "pripravení prevziať zodpovednosť", už ju láskavo prevezmite a prestaňte si nás hádzať ako horúci zemiak. V tomto momente je nám vaša popularita ukradnutá.