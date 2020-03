Exorcisti aj na školách?

Už počas ustanovujúcej schôdze parlamentu sa nám vynárajú naozaj pozoruhodné kompromisy. Politika je umenie možného, to áno ale napriek tomu som čakal, že niektorých poslancov (najmä SaS-károv) bude viac počuť.

Už počas ustanovujúcej schôdze parlamentu sa nám vynárajú naozaj pozoruhodné kompromisy. Politika je umenie možného, to áno ale napriek tomu som čakal, že niektorých poslancov (najmä SaS-károv) bude viac počuť.

Práve SaS-ka totiž zo svôjho záchranného tímu stiahla Miku, kvôli jeho starým známostiam s Kočnerom a jemu podobným. Kvôli tej fotke, viete ktorej? Tej, na ktorej je aj náš nový druhý najvyšší ústavný činiteľ.

Lyžovačka, ktorá Mikovi pokazila politickú kariéru

Takže bojujeme s mafiou, s kýmkoľvek, kto mal styky s mafiou v minulosti, no iba v prípade že sa tá mafia týkala Smeru? Naozaj človek, ktorý dovolenkoval s ľuďmi, ktorí vraždili ľudí za peniaze, má byť predsedom parlamentu? Mám to chápať tak, že isté veci sú v poriadku, ak máte to správne tričko, alebo Vás potrebujú na ústavnú väčšinu?

Šalaga (7rokov za účasť v organizovanej skupine) s Kollárom

Musím sa priznať, že som s rozdelením ministerstiev relatívne spokojný, no pri výboroch už mám svoje výhrady, ktoré prídu postupne, no dať na čelo výboru pre vzdelávanie Richarda Vašečku, musím skritizovať už teraz. Liberáli zo SaS, liberáli od Kisku, čo ste sa zbláznili? Nevymenovujete Blahu (kvitujem) a potom na výbor pre vzdelávanie vymenujete človeka, ktorý volal exorcistov na úrad a šíril bludy o „kultúre smrti“?

Žilinská župa a exorcisti

Ako liberál (vkľude ma zlynčujte), sklamaný z výsledkov volieb dúfam, že nasledujúce 4 roky budú vyzerať inak, ako včerajšok. Každopádne novej vláde držím palce, budú to mať asi najťažšie zo všetkých nových vlád doteraz.

PS: Nezabudol som na Beluského ani celú ĽSNS, tomu sa budem venovať samostatne.