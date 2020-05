„Naši ľudia“ sú teraz koho ľudia?

Od kedy začali domáce karantény a celý cirkus okolo COVIDU tak som do istej miery prestal sledovať politické dianie. Každý deň 3-4 čísla, 2-3 tlačovečky a povedal som si že môžem robiť aj prospešnejšie veci pre moju existenciu.

V nedeľu ale do éteru prišla informácia o možnej kandidatúre Daniela Lipšica na generálneho prokurátora a zrazu zasvietilo červené svetielko. Nie len kvôli nemu, myslím si že každý súdny komentátor či politológ chápe prečo by Lipšic kandidovať vôbec nemal a niektorí už sa začali aj ozývať.

No ak ideme principiálne túto kandidatúru odmietať, kde sme boli zhruba pred dvoma týždňami keď naša prezidentka vymenovala Pčolinského za šéfa SISky?

Jeden z hlavných argumentov proti Lipšicovi je aj tento:

-Lipšic zakladal NOVU

-Matovič zachránil NOVU

-Matovič je premiér

Fajn. Pčolinský ale bol pri vzniku strany NOVA a má brata aj manželku v parlamente za SME RODINA. Ak tieto fakty nediskvalifikujú človeka na kandidatúru na šéfa SIS-ky, Lipšic by mal byť generálny prokurátor – kvalitu na to má. No a následne sa bude jeden zo zakladateľov NOVY rozhodovať na koho si má štát posvietiť a druhý sa bude rozhodovať kto pôjde na koľko sedieť. Viete čo mi to pripomína? Nova – Nový Smer. Pretože presne proti takýmto mocenským hrám opozícia pred voľbami robila kampaň.

Malá poznámka na záver; kpt. Pčolinský je takisto kapitán. Dostal túto hodnosť keď sa Lipšic stal ministrom vnútra. Ale dnes je šéfom SISky, neviem či má minister obrany odvahu zobrať titul kapitána aj šéfovi SISky..