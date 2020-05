Kohúti a Pipiny v parlamente

Na tento blog ma inšpirovali súčasné pokusy niektorých ortodoxne nastavených poslancov našej vlády, posunúť našu krajinu smerom, s ktorým nesúhlasím.

Na tento blog ma inšpirovali súčasné pokusy niektorých ortodoxne nastavených poslancov našej vlády, posunúť našu krajinu smerom, s ktorým nesúhlasím. Vzhľadom na Havranove problémy by som na úvod tohto blogu zakódoval dve slová; kohút a pipina. Každý nech si ich vysvetlí po svojom, sú to úplne náhodne vybrané slová.

Kolega prišiel včera do práce s tým, že sa už hanbí za to, čo skúšajú v parlamente ľudia ako Záborská a začína mať strach, čo nás najbližšie 4 roky čaká. Áno, argumenty pani Záborskej pri umelom oplodnení, či interrupciách sú scestné. Takisto je scestná Vašečkova predstava, že oni, veriaci kresťania, sú tá prenasledovaná utláčaná skupina ľudí, ktorí potrebujú splnomocnenca na ochranu slobody náboženstva. Pri otázke, či by takýto splnomocnenec mohol moslimom na Slovensku pomôcť k mešite, aby sa mali kde modliť, sa však už pán Vašečka celkom zakoktal. No a na Kuffovi je scestné takmer všetko.

Pri tandeme Krajniak-Pčolinský a odchode Pietruchovej sme však znova videli, že tento katoliban-problém presahuje hranice fašistov a ortodoxných kresťanov zo Záborskej únie. Tak ako pri správe ombudsmanky Patakyovej. Určite to nie je problém, ktorý by vznikol zmenou vlády, to nie. Tento problém tu máme dlhodobo, odzrkadluje sa v náladách a názoroch ľudí, ale aj v našich zákonoch a zriadení štátu ako takého. Nazývať totiž náš štát sekulárnym, no súčasne prizývať Konferenciu biskupov do medzirezortného pripomienkového konania – následne akceptovať všetky ich pripomienky na pokyn zhora (rozumej kanceláriu ministra Krajniaka) je opäť – scestné.

Napriek tomu však nie je problémom viera, veriaci ani Boh. Na vine sú kohúti a pipiny.

Buď veriaci, buď kresťan ale nebuď kohút. Nemontuj sa cudzím ľuďom do ich životov a nevnucuj svoje predstavy a svojich imaginárnych priateľov a ich pokyny ostatným. Ak sa chceš vo svojom živote riadiť knihou starou 2700 rokov, fajn ale riaď sa ňou TY. Nebuď pipina a nevykladaj pri problémoch roku 2020 a ich riešeniach túto knihu ostatným.

Niesom veriaci, no môjho kolegu som pochopil. Už pár rokov boxujem a všimol som si, že vždy keď tento fakt spomeniem niekomu, kto ma až tak nepozná, zmení prístup ku mne takmer 10 z 10 krát. Prečo? No pretože chlapci, čo skúsili párkrát tréning v nejakej boxerni si hneď po tréningu išli dokazovať pred nočné kluby akí sú frajeri. Buď boxer, boxuj a trénuj a rob to pre seba ale nebuď kohút. Nevyhrážaj sa a nevyhľadávaj konflikt len preto, že ho vieš násilne ukončiť lepšie ako tvoj náprotivok. Buď boxer – športovec. Nie boxer – kohút.

Takto isto to funguje v podstate vo všetkom. Si róm, slušný, pracujúci človek no stále sa stretávaš s rasizmom na každom kroku. Prečo? Pretože sú aj rómovia kohúti a rómky pipiny (v menšine!). Tí Ti robia zlé meno a žiaľ, tí sú väčšinou v televíznych novinách a tých je viac vidieť. Preto, keď si róm – nebuď kohút, robíš zlé meno ostatným rómom. Tak isto ak si moslim, nebuď kohút. Vo svete si teraz myslia že ste všetci nebezpeční lebo je pár kohútov čo sa vyhadzuje do vzduchu a trpí tým zbytok tej 1,5 miliardy moslimov po celom svete.

No a pre Teba, ak nie si veriaci, boxer či róm. Niečo si určite. Ak si aj krasokorčuliar, sú ľudia ktorí mali s krasokorčuliarmi zlé skúsenosti a môžu ťa zaškatuľkovať. Preto ponaučenie z tohto textu pre tých ostatných; neškatuľkujme, negeneralizujme. Nebuďme kohúti a nebuďme pipiny. Pre Vás kohútov a pipiny v parlamente, prestaňte.