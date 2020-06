Prvá politická skúška Matovičovej vlády

Boris Kollár je plagiátor. Prekvapenie? Ani nie, no veľmi zlé načasovanie a dôsledky môžu byť pre túto vládu fatálne.

Kollárovi posledné týždne naozaj išla karta. Pri tragédii vo Vrútkach, či potope v obci Pichne bol medzi prvými na mieste činu aj so šekom v ruke. Pri obrane Matice či obhajovaní RTVS, sa mu veľmi dobre darilo vypĺňať priestor po SNS, priestor, na ktorý si brúsi/l zuby aj Fico. Prišiel malý problém – Krištúfková pajcla bakalárku a to sme zistili hneď nato, ako sme zistili že chodila na Kočnerovu jachtu (btw. naozaj nás to prekvapuje, keď s ním Kollár chodil na lyžovačky?) no a samozrejme aj po tom, ako sa jej vymyslel zbytočný post splnomocnenkyne.

Nič, toto odbijeme, zbytočný post zrušíme a všetko je v poriadku. Premiér si dá fotku s kvetinkou, alebo chlebíkom na fejsbúk. Vybavené. Lenže prišiel serióznejší zlom. Boris Kollár je takisto plagiátor, inými slovami – Boris Kollár musí odstúpiť. Lenže, kto ho k tomu vyzve? Samozrejme mimoparlamentné strany. Ale kto podstatný ho k tomu vyzve?

Osobne očakávam túto výzvu najmä od Matovičovcov, Sulíkovcov a Kiskovcov. Paradoxne, pretože takejto situácie by sa mala chytiť opozícia, no Fico s Kollárom v budúcnosti ráta. Navyše obhajoval Dankovu rigorózku a od Kotlebovcov tam tých titulov nie je dosť na to, aby k tejto veci mohli niečo hovoriť. Zároveň majú Kollára radi, veď sa dostali do politiky na rovnakých témach. Kollárovi a Krištúfkovej takisto nepomáha, že sa nebavíme o prácach 20 či 30 rokov starých, no o prácach z rokov 2015 a 2019.

Kollárova tlačovka/obhajoba veľmi pripomínala povestné „skutok sa nestal“, pretože sa stále oháňal svojimi 24%, koktal a zrušil novinárku z Nka slovami –„ toto neni one man show denníka N.“ No a keďže sme z úst nášho súčasného premiéra počuli vety typu – „TOTO BUDE NAJLEPŠIA VLÁDA V HISTÓRII SLOVENSKA“, mali by sme si zrekapitulovať vyjadrenia našej vlády k rigorózke Danka;

Richard Sulík: „Andrej Danko by mal okamžite odstúpiť. Zároveň sa pýtame koaličných partnerov zo strán Smer a najmä z Most-Híd, či sú skutočne ochotní akceptovať ako predsedu parlamentu a druhého najvyššieho ústavného činiteľa človeka dokázateľne usvedčeného z plagiátorstva.“

-Súhlasím, a zároveň sa pýtam Richarda Sulíka či je skutočne ochotní akceptovať ako predsedu parlamentu a druhého najvyššieho ústavného činiteľa človeka dokázateľne usvedčeného z plagiátorstva.

Boris Kollár: „Takýto človek nemá v politike čo robiť.“

-Súhlasím, a zároveň sa pýtam Borisa Kollára, kedy teda odstúpi?

Nevedel som si vybrať zo všetkých výrokov Igora Matoviča, no ten odo mňa výrok nepotrebuje. Toho momentálne čaká zatiaľ najväčšia skúška jeho premiérskej kariéry (napriek corone). Buď nám všetkým naozaj ukáže, že zmena prišla a máme tu lepšiu, novú politickú kultúru. Alebo nám ukáže, že všetko ide po starom a zavesí si na instagram 3 nové fotečky a život pôjde ďalej. Ako ale povedal Braňo Bezák, v tom prípade očakávam od Slušného Slovenska nejaký ten eventík na námestí . Ani toto ale nič nezaručuje. Maximálne zhora sa nám bude smiať maestro Satinský, ktorý nám to povedal už pred rokmi: „Psy štekajú, karavána ide ďalej.“