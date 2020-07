„Odporný farizej“ menom Šeliga

Nie, toto nie je môj názor, ale včerajší výrok jeho koaličného "partnera", magistra (?) Kollára. Spomenul som si včera na výroky typu: „čo robí Béla s tými ľuďmi v jednej koalícii, veď ho zosmiešňujú v priamom prenose“.

Včerajšia schôdza NRSR bola test. Test či som to na obed s tou živánskou neprehnal. Naozaj mi bolo na zvracanie a to už predtým, ako naši poslanci a poslankyne začali riešiť interrupcie pri ekonomickej po-covidovskej kríze s (ešte stále) rozbitým zdravotníctvom a školstvom. Najhoršie časti včerajšej schôdze by som dal do top 3 zoznamu:

3. Jej hlavný bod programu.

Kollár dáva hlasovať o svojom odchode z koalície. Zbabelé, alibistické a na míle ďaleko od toho sľubovaného lepšieho Slovenska. Toľko rôznych elegantných scenárov, ktoré mohol zvoliť a vybral si cestu nápadne pripomínajúcu jeho predchodcu, ktorého tak "odvážne" kritizoval nedávno. Tento deň bude škodiť tejto vláde ešte 44 mesiacov, ak vydržia.

2. Tandem - Kollár - Kotleba - Fico

Pri faktických poznámkach jedných, tlieskali a hulákali druhý a tretí. Stupídne poznámky Kotlebovcov, pri ktorých ma opäť začalo naozaj štvať, že týchto ľudí platím aj ja zo svojho vrecka. Ich prítomnosť v parlamente je na úrovni akéhokoľvek komentára na facebooku. Nikto s nimi aj tak vládnuť nebude, žiadne zákony im neprechádzajú a žiadne dobré zákony ani nenavrhujú. Sú to zbytočne vyhodené peniaze daňových poplatníkov a som zvedavý kedy to ich voličom docvakne.

1. Kollárovo finále

To, akým spôsobom sa Boris vyjadril na adresu svôjho koaličného partnera, podpredsedu parlamentu a možného nástupcu Andreja Kisku, bolo na úrovni Fica v jeho najhorších časoch. Zakonšpiroval si o Kiskovi a zrušenom proteste, nazval ho odporným farizejom a za burácajúceho potlesku Kollárovcov, Ficovcov, Kotlebovcov ale aj niektorých Matovičovcov sa s úsmevom vybral spustiť tú frašku menom hlasovanie.

Šeliga vám bol dobrý, keď ste "podporovali" protesty, keď ste tým ľuďom na námestí hovorili, ako ste pripravení prevziať moc a ako vytrhnete mafii Slovensko z rúk. Teraz tam je ten istý Šeliga, ktorý vám len pripomína, čo ste ľuďom sľúbili a vy naňho pľujete. Hovorím o vás, Boris a Igor, o vás, čo si myslíte že ste vyhrali voľby a môžete všetko a ostatní "sklopia uši". O vás, ktorí sa v posledných dňoch správate podľa sloganu "skutok sa nestal" presne tak, ako tí, ktorých ste donedávna tak kritizovali. Hanba vám.