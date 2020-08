RÓNALD TRUMPOVIČ

Donald Trump, Igor Matovič a Róbert Fico. Čo majú spoločné a v čom sú iní? V tomto blogu som sa rozhodol porovnať ich stratégie a dovolil som si spraviť menšiu analýzu, konkrétne v troch disciplínach.

POLARIZÁCIA (spoločnosti?)

V tejto konkrétnej disciplíne vedie určite Donald. Pri voľbách v Spojených štátoch sa do istej miery rozdeľovanie národa považuje za prirodzené – Demokrati vs. Republikáni. Trump ale tento súboj ťahá do extrému. Pri akejkoľvek téme je schopný ju otočiť na tú najľahšie predajnú myšlienku; My – tí dobrí, verzus Oni – tí zlí. Oni, tí zlí Mexičania, tí zlí prisťahovalci, tí zlí liberáli a my, hrdí národovci, ktorí bránime Ameriku.

Za ním, až nebezpečne blízko, sa zaraďujú aj naši premiéri. Tak isto ako dnes Igor - „my ,bojovníci proti korupcii a hrdinovia národa„ (aj keď tajní) verzus oni – tí čo chcú späť Fica, tí „múdrosráči“, čo chcú späť Peleho, tí novinári čo nám chcú ublížiť a povaliť vládu, lebo nevyhralo Progresívne Slovensko. Žiada si to premostenie na „protislovenské prostitútky“ a sme u Roberta Fica. Ten tiež miluje šance na rozdelenie národa. Či to bolo pri migračnej kríze, alebo pri rómskej otázke (v tandeme s Mazurekom), vždy keď môže Robert rozdeliť spoločnosť a ťažiť z toho, urobí to.

KULT (osobnosti?)

Hostis humani generis - nepriatelia ľudu. Tými ste, ak nesúhlasíte s jeho jasnosťou, jeho excelenciou a záchrancom, martýrom a znovuzrodeným Mesiášom. Stúpenci najsilnejších strán sa začnú vždy svojim spôsobom podobať na kult. Boli to babky demokratky pre Mečiara, tie prešli k Ficovi a dnes máme svedkov Matovičových. Nie ste s nimi, ste nepriateľ. Takto jednoducho.

Mám jednu hroznú vlastnosť, a to je čítanie komentárov pod príspevkami týchto ľudí. Následne si otváram profily, pretože neverím že sú reálne. No a následne zistím že sú reálne a začnem mať veľmi zvláštny pocit úzkosti. To že Matovičovi stúpenci ho často porovnávajú so spasiteľom a Ježišom v komentároch a to, že na ulici de facto každý štvrtý človek volí túto stranu, je naozaj strašidelné. Podobne strašidelné, ako ľudia odchádzajúci z osláv MDŽ Smeru. Od ucha k uchu vysmiati, s ružou v ruke, ako sa tešia na voľby a jedine Robko vie, ako správne viesť našu krajinu. Tak isto strašidelné, ako sledovať Trumpových stúpencov s brokovnicami pred domom, vyhrážajúcich sa okoloidúcim protestujúcim.

Podobnosť čisto náhodná je, že Fico prišiel ako spasiteľ po Mečiarovi a Dzurindovi s heslom Pre ľudí, za Slovensko. Dnes: za ľudí, pre Slovensko. Alebo s ďalším: Poďte rozhodnúť. Dnes : rozhodni.to. Je veľmi poučné, sem tam nazrieť aj do našej histórie, volebných kampaní a človeku sú hneď jasnejšie aj tie podobnosti.

Viete ono by bolo výborné, keby sa u nás ľudia začali zamýšľať nie nad tým KTO vymení KOHO a kto z nich je lepší, ale ČO, aké KOMPLEXNÉ RIEŠENIA a SMEROVANIE KRAJINY a VÍZIU DO BUDÚCNOSTI má jedna strana oproti tej druhej. Možno potom prestaneme byť vždy po istom čase nespokojní s našimi spasiteľmi. Ak by aj existovali, Národnej Rade Slovenskej Republiky sa na míle vyhnú.

(sociálne?) SIETE

V tejto poslednej kategórii Róbert zaspal a dnes sa to snaží dobehnúť Blahom a mladým Kaliňákom (good luck). No Donald a Igor v nej excelujú. Jeden môj kolega mi povedal že jeho manželka pracuje v štátnom podniku, v ktorom najali človeka špeciálne na sledovanie Matovičovho facebooku. Neviem si ani predstaviť koľko ľudí v Amerike, a vlastne vo svete je zamestnaných na sledovanie Trumpovho Twitteru, ale určite sú to stovky, ak nie tisíce ľudí. A pri tom náš predseda vlády, či americký prezident sú de facto naši zamestnanci. My ich platíme, aby zaobchádzali so zdrojmi našej krajiny najlepšie ako sa dá. A oni nám dávajú informácie o tom, ako sa im darí cez statusy v lokálnom nárečí. Predstavte si, že máte firmu a váš zamestnanec vám nepodáva reporty, ale napíše si o nich status na Facebooku. Neviete kedy, len sledujete a čakáte. A môže ísť pritom o nový vojnový konflikt Ameriky, alebo môže ísť o miliardy z eurofondov, pandémiu. Prelína sa to s tým, čo mali na večeru, alebo to môže byť pozdrav Kanyeho Westa, čo máte obuté, informácie o tom, koľko kto spal, etc. Musíte to ale sledovať, pretože vám môže ujsť informácia, ktorá môže výrazne ovplyvniť Váš život.

Názov blogu som si vybral, aby som nemenoval ani jedného z pánov konkrétne. Tak ako je pre Donalda crooked Hillary, alebo sleepy Joe, či pre Igora pán s jamkami v lícach alebo hranol, tak sú pre Róberta jeho bývalí kolegovia zradcovia alebo odídenci a vo vláde sú blázni a poloblázni. „Lídri“ sa striedajú, psy štekajú, karavána ide ďalej a nám ostáva sa nezblázniť. Predsa len, voľby (zatiaľ) nikto nezakázal.