Životy, ktoré má Sulík na svedomí

Matovič včera Sulíka obvinil zo smrti ľudí. Samozrejme neoprávnene. No nejakú zodpovednosť Sulík za straty predsa len má, konkrétne straty voličov OĽANO.

Sas-ke od volieb stabilne rastú preferencie, čo je vzhľadom na chaos vo vláde, COVID- 19 vo svete a (už nie tak často vídanú) prchkosť lídra do istej miery, obdivuhodné. Preferencie spolu ale musia dávať 100%, takže Sulíkove percentá rastú na niekoho úkor. Hľa – Igor tuším poslednou dobou klesá.

Pri počúvaní a pozeraní posledných Sulíkových výstupov (napr. Na telo s Kamenickým) som zrazu počul nového Sulíka. Umierneného, schopného priznať si chybu, ochotného diskutovať a nehádzať všetko na Fica. Viete, takého akého by sme asi chceli aj premiéra. Sulík dobre vie, že Matovičov „zázrak“ s videom z Cannes sa opakovať nebude a tak isto dobre vie, že zo situácie v ktorej sa momentálne vláda po zbabranom lete nachádza, nevyjde nikto z vlády dobre. On z toho, ale môže vyjsť menej zle ako napríklad Matovič. Môže vysielať signály tým racionálne zmýšľajúcim ľuďom, ktorí sa z nejakého dôvodu rozhodli hodiť to v marci Matovičovcom, že ich odtieň zelenej je ešte stále pri zmysloch – a robí to dobre.

Teraz sa na Sulíka hnevá celá vláda, no na túto vládu sa hnevá veľká časť národa a Sulíkovi sa týmto ďalším šikovným ťahom podarilo dostať na stranu národa, na stranu obyčajných ľudí. Matovič si to dobre uvedomuje a preto potrebuje prskať špinu, koniec koncov, to je jeho pracovná metóda. Opäť to ale prepískol (už sa nedá ani tváriť prekvapene) a tentokrát z jeho úst vyšlo, že Sulík má na svedomí životy ľudí a podrazil Slovensko .. tak ako všetci lídri všetkých strán s výnimkou Kollára. Matovič svoj populizmus naozaj špičkuje na najvyššie úrovne a práve na toto si Sulík musí dávať pozor, pretože v hre populizmu by súperil s veľmi skúseným oponentom.