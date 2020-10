Kotleba, záchranné koleso Matoviča

Vopred upozorňujem, že tento blog sa nebude páčiť ľuďom, ktorí sa tešili z rozsudku špecializovaného trestného súdu s Mariánom Kotlebom. Takisto sa v čase písania začali protesty, ktoré "nikto nečakal", tak som blog dopísal.

Jeden z prvých dôvodov, prečo by mali ľudia krotiť svoje očakávania je, že náš zákon nezakazuje ľuďom viesť politickú stranu aj z väzenia. Tým pádom sa Kotleba nie len vie angažovať aj spoza mreží, no bude ešte aj martýrom, čo sme sa na Mazurekovom prípade naučili – vie byť nebezpečné.

Ten druhý je jeho second in charge – Milan Uhrík. Som názoru, že nebezpečnejší ako fašista, je fašista s dobrými rétorickými schopnosťami a politickým talentom. Ľudia, ktorí volia Kotlebu nie sú fašisti, ale frustrovaní voliči. Tí inak frustrovaní vedia stále vyhodnotiť, že Kotlebova strana je too much, no pod vedením Uhríka to vôbec nemusí tak byť. (nota bene Fico, Pelle)

No a tretí, včerajšie „priznanie“ nášho premiéra. Ten nielen rozprúdil internety celoplošným testovaním, no na otázku či budú tieto testy povinné nevedel odpovedať a na otázku či takéto niečo zvažuje aj pri vakcínach, odpovedal – „dobrý nápad!“ Neviem ako vy, no ja si neviem predstaviť lepší nápad ako zmobilizovať všetkých tých ľudí, ktorí sú vo svete, kde vás rúško otrávi, testy prepichnú mozog a vakcína je jed Billa Gatesa.

Edit: V čase písania tohto blogu sa práve zhromažďujú ľudia pred úradom vlády a protestujú proti opatreniam. S opatreniami sa dá aj nedá súhlasiť, no po prebehnutí všetkých záberov z týchto protestov viem odkiaľ väčšina týchto ľudí je. Ľudia, ktorí hádžu svetlice a lomcujú s bránou, takí tí s pitbulom na mikine...viete. No a kto bude na vine? Predsa Matovičov nezodpovedný „koaličný partner“, ktorý to celé naštartoval svojimi rečami a konšpiráciami o opatreniach. Môj tip; toto bude najbližší Matovičov status: Sulík posilnil Kotlebu!