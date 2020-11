Ľuboš Blaha, ban-sexuál

Po včerajšom sexistickom statuse poslanca Blahu som sa neudržal a napísal som mu komentár pod jeho príspevok. Dostal som ban do 30 sekúnd.

Status poslanca Blahu vyzeral takto:

Môj komentár vyzeral takto:

„Šatičky, Stiflerova mama? Pán Blaha skúste si riešiť svoje poruchy psychosexuálneho vývoja na niekom inom ,ako na najvyššom ústavnom činiteľovi Slovenskej republiky."

V statuse ešte stihol poslanec Blaha nazvať sexistom aj Matoviča. Mimo toho, že má v niečom pravdu, je sexistický status, v ktorom hodí sexizmus na oponenta, perfektným príkladom z komunikačného manuálu Blahovej úderky. Tak, ako konflikt na Náhornom Karabachu hádzal na všetkých možných, no nespomenul že zbrane, s ktorými Azerbajdžanci bojujú, sú aj z jeho milovaného Ruska. Na to som mu tiež napísal- súkromnú správu. Síce neodpísal, ale ban som vtedy ešte neodstal.

Prednedávnom sa na facebooku búšil do hrude, ako „naši arménski priatelia umierajú a ako on bojuje za náš bratský kresťanský národ:

Všimli ste si ale, že status k ukončeniu konfliktu už neprišiel? Prečo pán Blaha? Pretože Rusko dosiahlo čo chcelo? Lebo potrestali Arméncov za proeurópske správanie a nechali ich 5 týždňov ostreľovať napriek zmluve, ktorú spolu majú? Lebo Pashinyana nahradí viac pro-rusky orientovaný líder, s ktorým budete viac spokojný? Preto, lebo získali kontrolu nad územím aj nad konfliktom? Skrátka preto, pretože najväčší víťaz tohto konfliktu je Rusko. A vtedy už sa status nehodí, resp. pre pána poslanca Blahu už je vec uzavretá.

Pán Blaha, Vaše čísla na facebooku sú naozaj obdivuhodné. To, akým spôsobom ste sa k nim dostali, už nie. Ste jedna z najviac polarizujúcich osobností v politike a môžem s čistým svedomím napísať, že politike na Slovensku škodíte. Nie ste konštruktívny, ste len nástrojom Róberta Fica na písanie statusov, ktoré si on vo svojej pozícii nemôže dovoliť písať. Screenshotujete komentáre a píšete si siahodlhé básničky do statusov, ako stredoškolák po školskom výlete, len aby ste rozdúchavali nenávisť a konflikt v spoločnosti. Napísal by som Vám toto všetko aj osobne, ale dali ste mi ban.