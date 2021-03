Sulíkove možné „esá“ v rukáve

Andrej Bán vo svojom poslednom komentári označil niekoľkodňový timeout, ktorý dal Sulík Matovičovi na odchod za chybu. Chyba to bola, o tom potom, no aj z tejto chyby by mohol ešte stále vyťažiť.

Napriek tomu, že sa Remišová vrátila do svojich pôvodných koľají a už s Matovičom sedeli pri počítadle a nejak im to predsa len, aj keď s odretými ušami, ale (asi) vyjde. Za ľudí už teraz de facto neexistuje. Tak ako Bán popísal, je pravdepodobné že do akvizície (pretože fúzia to rozhodne nebude) s ňou k Matovičovi pôjde len hŕstka poslancov niekdajšej strany. Už teraz prišli o Kollára a Valáška, skúsili si ako sa s Matovičom „vetuje“ a Kolíková v prípade Matovičovho ustátia odíde minimálne z ministerskej stoličky. Poslanci ako Šeliga či Žitňanská tlak svojich voličov a podporovateľov pravdepodobne tiež neustoja. Sulík je na to skrátka sám.

Sám proti veľmi silnej strane s „extrémne pomstychtivým“ premiérom. Vo víre tejto koaličnej krízy však akoby zabudol na jednu veľmi dôležitú správu. Vladimír Pčolinský je obvinený z korupcie . Nominant strany Sme rodina – vymenovaný Igorom Matovičom. Aj pri rešpektovaní prezumpcie neviny, už samotné obvinenie je prúser.

No práve Matovič a Remišová si zrovna nad prezumpciou neviny nikdy veľmi nelámali hlavu. Taká Veronika Remišová si napríklad robila adventný kalendár z neprávoplatne odsúdených ľudí. Proti Pčolinskému vypovedá aj Makó – kľúčový svedok v policajných kauzách z jej adventného kalendára očistec či judáš. Takže ak im Makó stačil na vyrieknutie súdov a zodpovedností, malo by tomu byť aj v prípade Pčolinského. (Mimochodom z úcty k rodine Milana Lučanského si tento nevkusný kalendár mohla po jeho smrti odstrániť aspoň z Facebooku.) Premiér pojem prezumpcia neviny vôbec nerieši a preto nemusím ani prikladať jeho „screeny“. Každopádne Pčolinský bol menovaný práve ním a je zaňho aj zodpovedný. Tak, ako je zodpovedný aj za nákup zlých testov aj neschváleného sputnika, aj za neobjednanie testov, aj za čokoľvek, čo táto vláda pokazí. Pri prešľapoch na ministerstve zdravotníctva o to viac, že sám vyhlásil že „preberá kormidlo“. V súvislosti s tou zodpovednosťou, ten sľub z „rozhodni.to“ o hmotnej zodpovednosti politikov ideme zavádzať kedy? Lebo v ňom bolo za až 99% ľudí...

Richard Sulík má ešte pár dní na to, aby túto hru dohral do čo najlepšej možnej pozície. V pondelok by z jeho strany mal podať demisiu jeden z jeho ministrov, prípadne on sám, a vtedy budú všetky oči na Matovičovi. Do vtedy by mal opakovať dve veci: Za A: Matovič sa riadil prieskumom pri Sputniku, nech sa ním riadi aj pri svojom odchode - 79,3% občanov mu podľa najnovšieho prieskumu agentúry Focus nedôveruje.

No a za B: Matovič je politicky zodpovedný za vymenovanie šéfa SIS, podozrivého z korupcie. Igor Matovič, ktorý mal očistiť Slovensko a prinavrátiť dôveru ľudí v spravodlivosť, vymenoval na pozíciu šéfa Slovenskej informačnej služby človeka, ktorý je momentálne vo väzbe pre podozrenie z korupcie. To nie sú esá na zahodenie.