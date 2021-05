5 dôvodov, prečo je OĽANO sekta, možno nebezpečná.

Keď som dopočúval rozhovor Jozefa Pročka so Zuzanou Kovačič Hanzelovou, povedal som si že už naozaj musím napísať tento článok.

Dnes sa nechcem venovať tomu, že ľudia platení z našich daní vidia návrhy zákonov v rovine „keď budeš zlý človek a budeš robiť zlé veci, bude s tebou zle“. Myslím si že v spomínanom rozhovore o sebe pán Pročko povedal viac než dosť. Namiesto toho by som chcel preskúmať výroky poslancov OĽANO za posledný rok, pretože aspoň raz týždenne si od nich prečítam citát, z ktorého mi prechádza mráz po chrbte.

Nemecký teológ Reinhart Hummel uvádza 4 základné znaky sekty.

1. Kult osobnosti

„Skupine zvyčajne dominuje zakladateľ alebo vodca ovenčený svätožiarou mesiáša, osvieteného majstra či najlepšieho terapeuta sveta, ktorý má vždy a vo všetkom pravdu na základe akéhosi trvalého zjavenia. Vodca má nad skupinou neobmedzenú moc a vyžaduje bezvýhradnú vernosť, poslušnosť a oddanosť.“

Prvý znak hádam ani nepotrebuje komentár. Mimo občasných výpadov poslanca Krošláka pochoduje celý klub za svojim vodcom. Svoje mesiášske videnie seba samého Matovič krásne predviedol dva dni pred svojou demisiou, kedy vlastne všetkým odpustil a „nastavil druhé líce“. Ku kultu osobnosti priraďujem tento citát poslankyne Pleštinskej:

„Matovič je veľký vizionár a manažér, vie predpokladať, čo sa udeje a čo ľudia potrebujú."

2. Exkluzivita

„Skupina si robí nárok na pravdu a spásu. Charakteristické je nekritické prijímanie náuky spojené s podceňovaním rozumových schopností. Obľube sa tešia jednoduché odpovede na zložité otázky a ľahko zapamätateľné poučky použiteľné vždy a všade.“

Či to bol Šipoš, Naď alebo Pročko, mám pocit že veta „išlo o záchranu životov“ je nepriestrelný argument voči akejkoľvek kritike. Predstavitelia OĽANO by už mohli prestať s opakovaním mantry o tom, že OĽANO vyhralo voľby s 25%. „Vyhraj voľby môžeš všetko“ malo predsa z politiky zmiznúť, či? Po roku vládnutia sa síce niektorí poslanci odvážili do médií priznať že ich mesiáš má (asi, možno) problém s komunikáciou, no tam to končí. #úprimneodvážnepreľudí Ku exkluzivite pripájam citát ministra Budaja z relácie Naživo (17.3.2021).

„Igor Matovič sa správa zodpovedajúco funkcii premiéra, nevidím dôvody na jeho odvolanie.“

3. Štruktúry vyznačujúce sa závislosťou

„Organizačná štruktúra skupiny je hierarchická, autoritárska, niekedy aj totalitná a vedie k závislosti. Programovo sa používa psychická manipulácia.“

O organizačnej štruktúre OĽANO sa vie, je to v podstate sro-čka s jedným majiteľom a konateľom v osobe Matoviča. Síce má vláda momentálne nového premiéra, no po mesiaci vo funkcii sa nedá povedať, že by mal ambíciu sa reálne chytiť kormidla. Závislosť na mesiášovi vidíme práve v týchto citátoch a miestami nepochopiteľnej lojalite. Viem si predstaviť, že to niektorí poslanci robia z racionálnych dôvodov, vedia že mesiáš potrebuje pohladkať ego a oni sa chcú dostať bližšie k nemu, tak ho prechvália. Všetko má však svoje hranice. Po eskápadach Igora Matoviča povedať nasledujúci výrok od poslanca Pročka, je ďaleko za touto hranicou.

„Igor Matovič je výborný politik, ale aj štátnik, ktorého srdce bije pre Slovensko.“

Nedá mi nedoplniť aj citát ministra Mičovského, na ktorého ministerstvo sa zabudlo v pláne obnovy;

"Matovič je slovenský Havel."

4. Zárodky konfliktov

„Vzťah k okoliu je konfliktný. Okolie sa vníma ako nepriateľské, v členoch skupiny sa živí pocit nepochopenia a prenasledovania. Svet sa démonizuje, skupina glorifikuje. Informácie “zvonka” sa triedia, kontakt so “svetom” sa niekedy obmedzuje na jedinú formu – propagáciu.“

Matovič postavil celú svoju kariéru na konflikte, to všetci vieme. Konflikt je však prirodzenou súčasťou politiky a taktiež treba objektívne povedať, že nie je jediný, kto takúto taktiku zvolil. Pokračovať však v takejto taktike z pozície premiéra je naozaj ako z veľkej knihy Viktora Orbána. Matovič démonizuje kohokoľvek, kto nie je s ním. Stačí si spomenúť na akékoľvek jeho buď/alebo – „Buď nás podporujete, alebo ste za návrat mafie. Buď súhlasíte s mojim riadením pandemickej situácie, alebo môžete ísť kopať hroby. Buď budete očkovať neschválenou vakcínou, alebo ste IDIOTI. Buď ste za akúkoľvek moju daňovo odvodovú reformu, alebo frontálne útočíte na pomoc rodinám“, ten zoznam je nekonečný a preto ani nepotrebuje ďalšie citáty.

Hummel píše o týchto štyroch znakoch, ja si dovolím doplniť ten piaty – nebezpečenstvo pre spoločnosť. Za posledné mesiace nám tu denne umieralo 100 ľudí. Ja osobne mám na Facebooku asi 800 priateľov, predstavte si že by všetci z vášho friendlistu zomreli za 8 dní. Pri každodenných nových číslach sme totiž zabudli nato, že tie čísla sú ľudia. Práve v kríze, pri situáciách, kedy rozhodnutia politikov ovplyvňujú životy doslova, si nemôžeme dovoliť aby nám vládla sekta. Medzi sektami po celom svete sa našli aj také, ktoré skončili masovou samovraždou, či inými tragédiami. Sekta na čele Slovenska môže dopadnúť metaforicky veľmi podobne. Ak budú poslanci OĽANO, ale aj koaliční partneri naďalej len pozorovať mesiáša Matoviča, ak si Eduard Heger neuvedomí, že má reálnu moc sa mu postaviť a zmeniť viac, ako len komunikáciu, tak musím so záverečným hashtagom skonštatovať, že #zlebude